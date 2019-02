Acum mai bine de 20 de ani, Gigi Tăuș, un bijutier celebru din Timișoara, a deschis cartea Festivalului de Jazz de la Gărâna. Spunea că s-a îndrăgostit de satul din Poiana Lupului când mergea cu cortul la Trei Ape, astfel că a cumpărat o casă în sat și și-a deschis primul han din Gărâna. I-a spus „La Răscruce”.

Gigi Tăuș a fost unul dintre fondatorii Festivalului de Jazz de la Gărâna, festival care adună an de an mii de iubitori de jazz din țară și de peste hotare. Prima ediție a fost, în 1996, mai mult o cântare între prieteni. Numele lui Gigi Tăuș este strâns legat și de celebrul gulaș pe care îl făcea an de an la festival, încă de la prima ediție. Avea... citeste mai mult

