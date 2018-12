A murit George H. W. Bush, al 41-lea președinte al Statelor Unite ale Americii

Fostul președinte al SUA, George Herbert Walker Bush, a încetat din viață la vârsta de 94 de ani. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al familiei, Jim McGrath, transmite Reuters.

Statement by the Office of George H. W. Bush on the passing of the 41st President of the United States of America this evening at 10:10pm CT at the age of 94. pic.twitter.com/XUPgha2aUW

— Jim McGrath (@jgm41) December 1, 2018 "Jeb, Neil, Marvin, Doro, și cu mine vă anunțăm cu tristețe că, după 94 de ani... citeste mai mult

