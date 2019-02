Michael Hollingworth, în vârstă de 42 de ani, din Marea Britanie, a murit după ce a adormit la o oră târzie, ținându-și bebelușul în brațe.

Mama copilului l-a găsit pe bărbat fără suflare, însă inițial, a crezut că acesta doarme profund.

„A început să ațipească. L-am auzit sforăind. Am încercat să îl trezesc, dar nu am reușit. El obișnuia să doarmă profund, așa că am presupus că doarme”, a spus mama copilului.

Michael consumase cocaină, votcă și diazepam, iar medicii legiști au aflat că bărbatul avea inima slăbită de consumul îndelungat, potrivit dailystar.co.uk.

