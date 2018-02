A murit Dennis Edwards, solistul grupului The Temptations si interpretul piesei "Papa Was a Rolling Stone" Cantaretul Dennis Edwards, care a facut parte din grupul american The Temptations timp de peste un deceniu si a interpretat numeroase piese celebre, inclusiv single-ul "Papa Was A Rolling Stone", a murit joi, a anuntat un reprezentant al companiei sale de impresariat artistic, citat de AFP.

