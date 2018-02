Cântăreţul Dennis Edwards, care a făcut parte din grupul american The Temptations mai mult de un deceniu şi care a interpretat melodia emblematică „Papa was a Rolling Stone”, a murit la vârsta de 74 de ani.



Agenţia 21st Century Artists, care-l reprezenta pe artist, nu a făcut precizări legate de deces.

Potrivit mai multor publicaţii americane, cântăreţul se afla la Chicago.

Dennis Edwards, care urma să sărbătorească 75 de ani sâmbătă, s-a alăturat în 1968 formaţiei The Temptations, unul dintre grupurile... citeste mai mult