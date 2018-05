A murit cantareata Rose Laurens, interpreta hitului "Africa"

Cantareata Malina Olinescu a murit duminica noapte, dupa o cadere in gol de la etajul sase.Trupul artistei a fost descoperit inert in Bucuresti, in fata blocului unde locuia. Medicii, chemati de urgenta de catre vecini, au incercat aproximativ 30 de...

AcasaTV, 12 Decembrie 2011