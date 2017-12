A murit actorul Ion Abrudan Actorul Ion Abrudan s-a stins din viata in ziua de Craciun, pe masa de operatie.

International Actorul a suferit luni un infarct, in urma caruia a fost transportat de urgenta cu elicopterul la Timisoara, unde a murit pe masa de operatie, in urma unei complicatii, scrie bihon.ro.

Cand a aflat vestea mortii actorului, Crina Abrudan, fiica acestuia, s-a intors din vacanta din Dubai.

Actorul Ion Abrudan s-a nascut in Oradea, in anul 1938, pe 29 martie. A urmat Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica „I.L. Caragiale” din... citeste mai mult

azi, 12:49 in Externe, Vizualizari: 28 , Sursa: 9am in