1.200 de lei le-a oferit un şofer din Cluj poliţiştilor ca să nu-i reţină permisul, însă a ajuns să-şi recunoască vina ca să scape de puşcărie. Chiar şi aşa are de suferit. "La data de 29 ianaurie 2018, procurorul competent din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj a încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției cu inculpatul O.D.D., persoană fără calitate specială, şi a propus condamnarea acestuia la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani pentru săvârșirea... citeste mai mult