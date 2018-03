Marti, 20 Martie, 20:36

Maria Sharapova a luat pe toată lumea prin susprindere săptămâna trecută, atunci când a luat decizia de a se retrage din cadrul turneului Premier Mandatory de la Miami. Deși fostul număr 1 din WTA a acuzat o accidentare la antebrațul stâng, motivul retragerii ar fi însă altul.

Compatrioata Anna Chakvetadze (31 de ani), retrasă în 2013, a dezvăluit că Sharapova a vrut să ia o pauză din cauza nivelului foarte slab arătat de "Masha" în meciurile din acest an.

"Sharapova a luat doar o pauză, este clar că nu are nicio accidentare. Pur și simplu și-a dat seama că nu mai are rost să joace. Se cunoaște... citeste mai mult

