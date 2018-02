Clipe de cosmar pentru o tanara din Franta. Femeia a dat in judecata un medic chirurg, dupa ce acesta a operat-o.

Timp de cateva zile, ea a indurat dureri de nedescris, iar in cele din urma a eliminat corpurile straine. Femeia a fost operata in aprilie 2017 la o clinica din sudul Frantei. Aceasta nu mai suporta sa aiba menstruatie des, asa ca a decis sa se opereze. Interventia chirurgicala a durat doar cateva ore, iar apoi a fost trimisa acasa.

La scurt timp dupa operatie, femeia de 48 de ani a inceput sa se simta din ce in ce mai rau.

”Simteam tot timpul cum cineva ma injunghie cu un... citeste mai mult