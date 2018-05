O manichiuristă din Rusia a reușit să întreacă orice imaginație și să realizeze un model pentru unghii incredibil de ciudat.

Cele zece unghii care imită perfect forma unor dinți (printre care și molari) au fost admirate, dar și criticate.

''Sunt de-a dreptul dezgustătoare'', a spus unul dintre internauți, după ce femeia a postat imagini pe contul său de Instagram, unde și-a întrebat fanii ce părere au despre ciudatul model de unghii.





Teeth nails- YAY OR NAY ? #nailsunnytutorial Video by @edo_movs

A post shared by Nail Sunny (@nail_sunny) on May 8, 2018 at 9:07am PDT

