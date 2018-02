Ghimbirul este una dintre cele mai valoroase mirodenii, rădăcinile căruia, în stare proaspătă sau uscată, se folosesc şi în scop medicinal. Acestea conţin compuşi, uleiuri benefice pentru sănătate, mucilagii, răşini, fibre dietetice, kaliu, zinc, calciu, cupru, magneziu, vitaminele B6, C şi D.

Principiile active din rădăcina de ghimbir au proprietăţi antiemetice, antivertiginoase, carminative, stimulează secreţia de salivă şi sucuri digestive.

De asemenea, ghimbirul are efect de calmare a tusei, efect antialgic, sedativ şi antipiretic, prin stimularea transpiraţiei, iar aplicarea localã are efect revulsiv şi îmbunătăţeşte circulaţia periferică. În plus, stimulează... citeste mai mult