Păstăile de fasole pot avea culoarea verde sau galben deschis. Fasolea verde are un conţinut caloric redus, fiind o sursă bună de vitamina C, folat, potasiu şi fibre.

Fibrele conţinute (celuloza) par să aibă un rol în prevenirea cancerului şi a bolilor cardiovasculare.

Fasolea verde trebuie consumată doar gătită – fiartă sau la aburi – întrucât, în stare crudă, din cauza conţinutului crescut de lectine, are poitenţial toxic, cauzând alergii şi absorbţie proastă, potrivit „Abecedarului de nutriţie“.

Fasolea boabe este considerată o sursă bună de proteine. Pe lângă proteine mai conţine carbohidraţi şi... citeste mai mult

ieri, 14:54 in Sanatate, Vizualizari: 48 , Sursa: Realitatea in