Antrenorul echipei Juventus Bucureşti, Marius Baciu, a dezvăluit, vineri seară, că înaintea meciului cu Dinamo, câştigat cu scorul de 2-1, le-a cerut jucătorilor săi să nu ţină cont de numele adversarului. "Am câştigat un meci contra lui Dinamo şi ne bucură lucrul ăsta, dar nu am reuşit absolut nimic. Mai sunt 11 meciuri foarte grele pentru noi. Le-am spus băieţilor că nu joacă numele. Dinamo trece printr-o perioadă grea. Băieţii au respectat, în mare parte, lucrurile pe care le-am pus la punct pentru acest meci. În prima repriză, nu cred că Dinamo şi-a creat vreo ocazie contra noastră. Una peste alta, sunt foarte bucuros că am reuşit să... citeste mai mult