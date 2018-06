Astazi, in urma cu putin timp, un brailean de circa 40 de ani a fost doborat de caldura. In jurul orei 11:00, acesta se afla pe Aleea Mecanizatorilor, in apropiere de supermarketul Kaufland, cand i s-a facut rau si a lesinat, prabusindu-se pe strada....

Info Braila, 5 August 2017