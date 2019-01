Fost antrenor al lui Diego Fabbrini (28 de ani) la FC Botoşani, Costel Enache (45 de ani) are doar cuvinte de laudă pentru mijlocaşul ofensiv al moldovenilor.

Din momentul venirii în România, mijlocaşul ofensiv care are şi o selecţie în naţionala Italiei a impresionat prin calitatea tehnică mult peste nivelul Ligii 1 Betano, iar acesta este detaliul pe care-l scoate în evidenţă şi Costel Enache, antrenorul celor de la Astra Giurgiu: "E un jucător foarte interesant, din punct de vedere ofensiv are o relaţie 1 vs. 1 fantastică. E foarte agil, cred că te poate dribla... citeste mai mult

acum 35 min. in Sport, Vizualizari: 12 , Sursa: Pro Sport in