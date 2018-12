A intrat cu Mercedesul in copacii din scuarul Barierei Calarasilor

In noaptea de luni spre marti, soferul unui Mercedes care se deplasa pe Calea Calarasilor dinspre Viziru spre Primărie, nu a adaptat viteza la condițiile de carosabil umed, iar in Bariera Calarasilor a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabila si s-a tamponat de doi copaci plantati in scuar.



In urma evenimentului, doi dintre cei patru ocupanți ai masinii au ajuns la spital. Șoferul imprudent a scăpat doar cu paguba.

citeste mai mult

acum 23 min. in Cultura-Media, Vizualizari: 15 , Sursa: Obiectiv Braila in