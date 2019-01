Un adevărat spectacol al naturii are loc în oraşul canadian Ontario. Cascada Niagara a îngheţat parţial oferind vizitatorilor o privelişte uimitoare.

Totodată, fotografii au mers la cea mai mare cascadă din lume pentru a surprinde peisajul.

În perioada aceasta, Canada şi Statele Unite au fost lovite de o furtună violentă de zăpadă care afectează peste 100 de milioane de locuitori.

View this post on Instagram The sun came out for only 15 minutes. Just to make this experience even more memorable I guess. I froze my butt off with -25 Celcius ? #winter... citeste mai mult

