TRIST Astazi dimineata, a incetat din viata, la varsta de 66 de ani, Aurel Gavan, fost primar al Barladului in mandatul 1992-1996. Aurel Gavan a fost si deputat din partea FSN in primul Parlament al tarii de dupa 1989, in perioada 1990-1992. A facut...

Vremea Noua, 4 Ianuarie 2015