In ciuda reputatiei sale rele de a provoca balonare si flatulenta la unii oameni, varza are multe proprietati sanatoase, detinute de toate soiurile acestei legume cu frunze. Diferite studii au aratat ca varza poate reduce riscul de a dezvolta un spectru larg de boli, de la diabet la boli de inima.

Beneficiile consumului de varza se extind dincolo de posibilele utilizari preventive; varza are si numeroase intrebuintari practice precum vindecarea ranilor usoare si imbunatatirea digestiei.

Frunzele de varza pot fi folosite pentru a atenua durerile... citeste mai mult

