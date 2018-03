Specialistii in materie de frumusete ne indeamna sa folosim ulei din seminte de chia pentru a ne mentine pielea tanara, in ciuda trecerii anilor.

Uleiul de chia este uleiul extras din seminte de chia. Acest ulei este bogat in continutul de acizi grasi esentiali pentru piele, dar si in vitamina B 3 si zinc, care favorizeaza desfundarea porilor blocati. Fiind un ulei cu textura usoara, acesta se absoarbe rapid in piele, hidratand-o si hranind-o fara sa ii ofere aspect lucios. Mai mult decat atat, dintre toate... citeste mai mult