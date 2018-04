În aceasta perioasa pietele sunt pline de legume si fructe, iar ardeiul gras se gaseste din abundenta. Sucul de ardei gras verde contine din abundenta siliciu, care este foarte necesar unghiilor si parului!

Canalele lacrimale si glandele sebacee au, de asemenea, mult de castigat de pe urma consumarii acestui suc. Cantitatea zilnica recomandata este de minim 500 ml.

In combinatie cu sucul de morcovi, in proportii egale, este un adjuvant important in vindecarea petelor de pe piele, mai ales daca in paralel se face o colonohidroterapie, urmata de clisme regulate,... citeste mai mult