In Biblie, maslinul este supranumit „copacul vietii”. Vechii egipteni au fost prima civilizatie care a folosit frunzele de maslin in scopuri medicinale, descoperirile fiind duse mai departe apoi de catre greci prin celebrul Hipocrate, „parintele” medicinei de astazi.

Cu toate astea, multi dintre noi nu cunoastem nici astazi o buna parte dintre secretele vindecatoare ale frunzelor de maslin.

Cercetarile in domeniu sugereaza faptul ca frunzele de maslin ar putea fi intr-adevar un excelent agent antiviral, intrucat s-a dovedit faptul ca blocheaza un sistem de tip viral dupa momentul infectiei.