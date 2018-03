Administrația Fondului pentru Mediu a dat undă verde la înscrieri pentru programul Rabla Plus. Acestea au început pe 26 martie, și se pot face până pe 28 septembrie 2018.

După ce la jumătatea acestei luni a demarat programul Rabla, mai devreme cu două luni față de sesiunea din 2017, din această săptămână a pornit și Rabla Plus.

Persoanele fizice care vor să-și achiziționeze mașini electrice în acest an vor putea cere de la stat o subvenție nerambursabilă care poate trece de 9.000 de euro.

Mai multe detalii aici:

