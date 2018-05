In perioada 14 mai - 14 iunie 2018, Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (F.P.T.R.) deruleaza programul „Litoralul pentru Toti”. Programul special „Litoralul pentru Toti” suscita de la an la an un interes crescand din partea turistilor, carora le venim in intampinare cu sejururi in extrasezon pe litoralul romanesc, la preturi foarte avantajoase.

Lansarea acestei editii beneficiaza de aceleasi tarife precum cele aplicate in ultimii cinci ani.

Pentru zona Mamaia – Constanta – Eforie tarifele maximale pentru aceasta editie (sejur 6 nopti/persoana) ajung pana la :

