Want create site? With Free visual composer you can do it easy. Începând cu data de 1 aprilie şi până pe 30 mai este perioadă de prohibiţie. Directorul Asociaţiei Judeţene a Vânătorilori şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) Călăraşi, Liviu Coman, ne-a...

Observator de Calarasi, 6 Aprilie 2017