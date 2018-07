A început numărătoarea voturilor în Zimbabwe, în primele alegeri după lovitura de stat pentru demiterea lui Robert Mugabe, potrivit The Guardian.

Mii de oameni au votat în pace peste tot în ţară, luni, iar prezenţa la vot a fost extrem de mare. Cozi mari de oameni s-au format în faţa secţiilor de votare începând cu ora 07:00.

Până în prima parte a după-amiezii, potrivit oficialilor din capitală, Harare, şi din împrejurimi, prezenţa la vot a fost între 75% şi 85%. Rezultatele complete vor fi oferite până în weekend.

Cei doi principali candidaţi nu ar fi putut să fie mai diferiţi: actualul...