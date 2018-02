A început într-o zi să bea apă cu chimion, iar ceea ce a urmat este de-a dreptul incredibil. Mai precis, a reușit să slăbească uluitor.

Pentru asta, trebuie să fiebi într-un vas un pumn de semințe cu chimion. Apoi se strecoară fiertura și se bea câte o înghițitură de apaă de mai multe ori pe parcursul zilei. Pe lânga efectele de slăbire, apa cu chimion ajută în multe probleme de sănătate.

Iată ce beneficii mai are: Consumul zilnic de apă cu chimion sprijină digestia prin îmbunătățirea secreției de enzime, care descompun grăsimile, glucoza și carbonații.

În plus, mai are beneficii asupra... citeste mai mult