"Am întâlnire la Cotroceni, mi se pare firesc. Vreau să am o foarte bună colaborare între instituţii. Discuţiile se vor axa pe salarizare, pe buget, cam astea sunt discuţiile în mod general", a declarat Viorica Dăncilă, la manifestările de Ziua Jandermeriei.

Solicitată să comenteze când a primit invitaţia la Palatul Cotroceni, Dăncilă a răspuns: "Am discutat când am avut CSAT-ul, acum două săptămâni. Am vorbit atunci despre o întâlnire pe aceste subiecte. Nu este o invitaţie de care nu se ştia".

Referitor la trecerea contribuţiilor, Viorica Dăncilă a spus că "se pare că nu au crescut salariile...

