A inceput Evaluarea Nationala sesiunea 2018 / Rezultatele vor fi afisate pe 19 iunie

Conform datelor centralizate de Ministerul Educatiei Nationale (99,69%), pana sambata, 9 iunie, ora 12:00, in aplicatia informatica figurau 150.310 candidati inscrisi la Evaluarea Nationala pentru elevii claselor a VIII-a (EN VIII).

Examenul a inceput astazi, 11 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Miercuri, 13 iunie, este organizata proba la Matematica, iar joi, 14 iunie, proba la Limba si literatura materna. Primele rezultate vor fi afisate pe 19 iunie, pana la ora 12:00, iar in aceeasi zi se pot depune contestatii in intervalul orar 14:00 – 19:00. Rezultatele finale vor... citeste mai mult