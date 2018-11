Vot luni în Consiliul Executiv al PSD pentru excluderea lui Adrian Ţuţuianu şi Marian Neacşu, ultimul dintre ei anunţând că nu va lupta împotriva partidului, dar va contesta decizia.

"După acest vot evident că suntem excluşi. Vom merge, vom analiza, vom merge la organizaţii. Bineînţeles că vom face constestaţii, pentru că este o execuţie publică fără sens. E foarte interesant cum am reuşit să trec dintr-o extremă în alta. E absolut o minciună. Noi şi în scrisoare şi în orice prilej când am discutat cu colegii, nu am avut niciun moment intenţie de a vota cu Opoziţia. Noi am fost şi vom mai rămâne soldaţi credincioşi... citeste mai mult

acum 47 min. in Politica, Vizualizari: 28 , Sursa: Ziarul Financiar in