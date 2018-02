Astazi, in prima duminica a lunii septembrie, a inceput editia 2017-2018 a Ligii a V-a, zona Campia Turzii, iar in primele cinci meciuri ale primei etape, echipele gazde au obtinut victorii in toate intalnirile. Ultima partida din etapa cu numarul unu...

Turda News, 3 Septembrie 2017