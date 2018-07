A inceput al 3-lea Razboi Mondial - de data asta unul comercial - Trump mareste taxele pe importurile de marfuri Chinei Presedintele SUA, Donald Trump, a impus taxe vamale suplimentare in valoare de 50 de miliarde de dolari la importurile de produse din China si limitarea investitiilor chineze in Statele Unite. Astfel, razboiul comercial dintre cele doua mari puteri ale lumii a inceput.

Taxele vamale impuse de Administratia Trump asupra unor importuri din China au intrat in vigoare pe data de 6 iulie, creandu-se astfel premisele declansarii unui razboi comercial intre SUA si China.Taxele vamale... citeste mai mult

