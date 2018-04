Duminica, 15 Aprilie, 09:08

Devis Mangia, antrenorul lui U Craiova, a comentat victoria categorică reușită de olteni în meciul cu Poli Iași, 4-1. Acesta a remarcat atitudinea avută de jucătorii săi: "Asta contează cel mai mult", crede italianul.

"A fost un meci foarte bun, de care aveam nevoie după ce în ultimele trei partide am avut evoluții mai puțin reușite. Am văzut jucători cu atitudine, care au jucat pentru echipa și asta contează cel mai mult.

Am muncit foarte bine și în alte... citeste mai mult