O pereche veche de blugi Levi a fost gasita de un barbat intr-un cufar vechi.

Acesta era pasat din generatie in generatie de familie, fara sa stie despre averea care zace in el. Dar, intr-o buna zi, posesorul cufarului a decis sa se uite in el sa vada obiectele pe care le-a mostenit, potrivit Daily Mail.

In cufar se afla o pereche veche de blugi. Pantalonii arătau ca noi.

Expertii care i-au analizat mai bine au ajuns la concluzia ca perechea ar fi din 1893 și că ar valora aproximativ 80.000$. Sau chiar mai mult!

O pereche de blugi 501 fabricati in anii 1880 s-a vandut cu 60.000$, iar o alta din 1888 s-a... citeste mai mult