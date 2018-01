A gasit 9.000 de euro intr-o prajitura de Anul Nou!

Pentru masa din noaptea de Anul Nou, Rosa Maria del Canto Fernandez a cumparat din magazin o prajitura traditionala, roscon de Reyes (tarta regilor). Nu mare i-a fost mirarea, dar si bucuria cand, a descoperit ascuns in blat un cec de 9.000 de euro



In ajunul sarbatorilor de iarna, fabrica de dulciuri Conrado a ascuns intr-unul din sutele sale de preparate scoase la vanzare in 2 ianuarie, un cadou mai putin obisnuit. Norocul i-a suras Rosei Maria, din localitatea Roperuelos del Páramo, care numara cam 1000 de suflete.

Potrivit agentiei Europa Press, de Canto Fernandez a cumparat trei asemenea prajituri, pe care spaniolii le... citeste mai mult