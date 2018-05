Un barbat de 23 de ani a furat poseta unei tinere de aceeasi varsta, dupa ce aceasta a fost lovita cu pumnul in fata de un necunoscut. Incidentul a avut loc in Sighetu Marmatiei, in urma cu cateva zile. Ileana M. a spus ca, in seara zilei de 20...

Informatia zilei MM, 24 Ianuarie 2012