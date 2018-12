A furat banii unei localnice și s-a ales cu dosar penal

La data de 03 octombrie, ora 09:00, un brailean, in varsta de 56 de ani, a sesizat, prin apel 112, faptul ca in urma cu putin timp, autori necunoscuti i-au furat bicicleta din fata unui imobil de pe strada Mioritei. In urma verificarilor efectuate,...

Info Braila, 5 Octombrie 2016