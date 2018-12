Nicolae Dică îşi felicită jucătorii pentru modul în care s-au prezentat la meciul cu FC Botoşani. Antrenorul FCSB-ului spune că această victorie pune presiune pe liderul CFR, care luni joacă împotriva Viitorului.



”Am făcut o primă repriză foarte bună, am avut o posesie bună, am reuşit să aducem multe mingi în faţa porţii, să ne creem multe ocazii de a marca. Din păcate, am marcat foarte puţin din ocaziile pe care le-am avut, cred că am avut şase, şapte ocazii foarte mari. Trebuia să marcăm cel puţin patru, cinci goluri în prima... citeste mai mult

