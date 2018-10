A fugit de la locul accidentului

In cursul zilei de ieri, in jurul orei 11:20, un tanar, in varsta de 30 de ani, din Braila, in timp ce conducea un vehicul pe strada Mircea Malaeru, din municipiu, ajuns la intersectia cu strada Nicopol, efectueaza viraj la dreapta, moment in care accidenteaza o braileanca, in varsta de 63 de ani.

In urma evenimentului a rezultat vatamarea corporala a femeii, aceasta fiind transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale, barbatul parasind locul producerii evenimentului.

Braileanul a fost depistat la scurt timp pe raza municipiului, iar in cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunilor de... citeste mai mult

acum 53 min. in Locale, Vizualizari: 27 , Sursa: Info Braila in