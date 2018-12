Kasumi Kriss, o cunoscută bloggeriță din Olanda, a ținut timp de patru ani o dietă vegetariană.

Kasumi susține că a scăpat rapid de acnee și că era plină de energie.

După doi ani însă, tânăra a început să se confrunte, din nou, cu acnee. În plus, părul și unghiile au devenit mult mai fragile.

A renunțat la dieta vegetariană și după doar trei săptămâni de când a început să consume din nou carne, corpul ei s-a transformat, informează brightside.me.

„Pielea mea a devenit mai fermă, însă principalul beneficiu este că nu mă mai simt fără viață", a declarat ea.



