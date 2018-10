CUTREMUR ROMÂNIA. In ziua de 28/10/2018 la ora 03:38:06(ora Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, judetul Covasna un cutremur cu magnitudinea 5.7 pe scara Richter, la adancimea de 200km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase:...