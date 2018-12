„Eu nu am fost membru de partid, nu am fost membru al PUNR-ului, nu am nici o solicitare de adeziune, nu am carnet de partid, nu am plătit cotizaţie niciodată.În Junimea Vatra Românească − da, am fost membru, aşa cum au fost mulţi studenţi“, a declarat Dacian Cioloş, întrebat dacă dacă a fost preşedinte al tineretului PUNR în anii '90, într-un interviu pentru PressOne. De asemenea, fostul lider de la Palatul Victoria a precizat că nu ar fi veridic documentul prezentat de presa din Cluj drept ordin de deplasare al unor membri ai PUNR, printre aceştia figurând şi Dacian Cioloş. „Obiectivul meu atunci a fost de a întâlni cât mai mulţi oameni, ieşind din... citeste mai mult

azi, 11:48 in Politica, Vizualizari: 24 , Sursa: Adevarul in