Dar si lista magazinelor participante in acest proiect Primaria Bucuresti a publicat lista beneficiarilor celor 25.000 de vouchere suplimentare pentru proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti" pe site-ul pmb.ro, la sectiunea "Biciclisti in Bucuresti", fiecare beneficiar identificandu-se dupa initiale, nume, prenume si numar de inregistrare in proiect. Astfel, ca urmare a finalizarii procesului de actualizare a datelor, un numar de 18.323 de cetateni urmeaza sa intre in posesia unui voucher, anunta municipalitatea intr-un comunicat de presa. Modul in care va fi completata lista beneficiarilor pana la numarul de 25.000 de... citeste mai mult