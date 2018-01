A fost publicat noul program de guvernare: cresc salariul minim și punctul de pensie, scade TVA in 2019

Noul program de guvernare al coalitiei PSD-ALDE a fost publicat pe site-ul Parlamentului, acesta continand 278 de pagini. Atat programul de guvernare, cat si noul guvern condus de Viorica Dancila vor fi votate luni, in plenul reunit. Fata de programele precedente, acesta nu mai contine teremene limita.

Din prevederile programului:

- Guvernul va propune scaderea cotei TVA de la 19% la 18%, începând cu 1 ianuarie 2019

- Până la 1 iulie 2018 va fi făcuta publica strategia de reorganizare a instituțiilor statului

- vom înființa un Fond Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI)