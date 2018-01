Vasile Nedelcu, in varsta de 57 de ani, a fost prins beat la volan la intrarea in Iasi. Un echipaj al Politiei Rutiere s-a deplasat in zona benzinariei Petrom din Bucium in urma unui apel facut la 112 de un iesean care sustinea ca i-a fost lovita...

Buna ziua Iasi, 27 Martie 2012