Rafael Mantesso a fost părăsit de soția lui chiar în ziua în care împlinea 30 de ani. Din nefericire pentru el, fosta soție a plecat din căminul conjugal cu tot ce a putut lăsându-l pe bărbat doar cu animăluțul familiei, Jimmy.

„Pentru că am rămas doar eu cu Jimmy, am fost inspirat de pereții goi ai casei și am început să îi fac tot felul de poze. El era într-o continuă fericire, așa că m-am gândit să și desenez câte ceva în jurul său. Mi-am dat seama, cu această ocazie, că îmi pierdusem de ceva vreme... citeste mai mult