Dana a fost otravită timp de 37 de ani, în propria casă.

Medicii nu reuseau sa descopere cauza bolilor pe care femeia începuse sa le dezvolte.

Cosmarul a inceput la varsta de 16 ani. A facut mai intai meningita, apoi infectii ale sinusurilor, migrene, alergii si a scazut dramatic in greutate, conform mirror.co.uk.

In 2016 a fost tratata chiar si pentru boala Lyme, dar starea de sanatate se inrautatea de la o zi la alta.

Familia femeii a facut o descoperire socanta legata de cauza bolilor Danei.

Pivnita casei in care locuia era plina de mucegai toxic din cauza unor inundatii.

citeste mai mult