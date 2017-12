In ultimele zece zile, in Turcia, polițiștii au reținut aproape 30 de persoane deoarece purtau tricouri cu inscripția ”HERO”. Conform acestora, inscriptia are legătură cu mișcarea clericului islamist Fethullah Gulen și cu puciul eșuat de acum un an....

B1TV, 26 Iulie 2017