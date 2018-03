Fostul număr 2 mondial, Tommy Haas, şi-a anunţat, oficial, retragerea din tenis la finalul turneului de la Indian Wells, punând astfel punct unei cariere de mai bine de două decenii în circuitul profesionist masculin. În vârstă de 39 de ani, sportivul german şi-a anunţat decizia într-un discurs emoţionant la scurt timp după victoria lui Roger Federer asupra lui Chung Hyeon.

"Mă consider extrem de norocos pentru că am avut şansa de a-mi câştiga existenţa jucând tenis pentru mai bine de două decenii. Mă consider extrem de norocos că am jucat tenis profesionist pentru o viaţă mai mult de două decenii. Sportul mi-a...